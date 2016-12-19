Раскрыта личность убийцы российского посла

Преступник, застреливший сотрудника МИД России Андрея Карлова в Анкаре, был идентифицирован как офицер полиции. Утверждается, что он работал в турецкой столице.

Министерство иностранных дел России ранее подтвердило, что посол Андрей Карлов скончался в результате ранения. Террорист был убит стражами порядка. При нем было обнаружено удостоверение полицейского.

Перед стрельбой преступник выкрикивал фразы "Не забудем про Алеппо", "Убирайтесь из Алеппо" и другие, сообщает The Daily Star. Пользователи Сети назвали имя боевика, напавшего на российского дипломата. По данным соцсетей, им оказался Мевлют Мерт Алтынташ 1994 года рождения, выпускник полицейской академии в Измире.

Преступник являлся участником террористической организации FETO. Алтынташ был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота 15 июля, передает Haberturk.

По словам экспертов, нападавший использовал пистолет Glock. Он является одним из самых популярных в мире и стоит на вооружении более чем в 30 странах. У Карлова не было шансов выжить, поскольку выстрелы были произведены с близкого расстояния, а само оружие славится кучностью стрельбы.

Убийца посла Мевлют Мерт Олтинташ 1994 г. р., выпускник полицейской академии в Измире. pic.twitter.com/M1qGMpo3Y8 — ollga k. (@k_ollga) 19 декабря 2016 г.

Напомним, преступник проник на выставку под видом полицейского. Через некоторое время он открыл огонь по посетителям после выступления российского дипломата.