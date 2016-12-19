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Расстрел российского посла в Анкаре попал на видео
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. США осудили нападение на посла России в Турции.
Ankara'da Rus büyükelçinin vurulmasının ardından sanat merkezinde operasyon sürüyor, 15-20 el silah sesi duyulduhttps://t.co/UU8dZVz6N8 pic.twitter.com/aQYmHaDfA4— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
Андрей Карлов в результате покушения скончался. Кремль проверяет данную информацию. "Президенту доложено, проверяем информацию. "Президент планирует заслушать доклад главы МИД и руководителей спецслужб", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.
Посол России в Турции Андрей Карлов был ранен во время участия в публичном мероприятии. Там неизвестный вооруженный человек открыл хаотичный огонь. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона находится в контакте с турецкими официальными лицами.
The alleged gunman who shot Russia's ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/oewUhK97JX pic.twitter.com/QEJVAVAdcB— Haaretz.com (@haaretzcom) 19 декабря 2016 г.
#SONDAKİKA: İşte Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a saldıran suikastçi https://t.co/q1I8hUPtTv pic.twitter.com/q8vQINJi8I— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
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