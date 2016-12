Расстрел российского посла в Анкаре попал на видео

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. США осудили нападение на посла России в Турции.

Андрей Карлов в результате покушения скончался. Кремль проверяет данную информацию. "Президенту доложено, проверяем информацию. "Президент планирует заслушать доклад главы МИД и руководителей спецслужб", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Посол России в Турции Андрей Карлов был ранен во время участия в публичном мероприятии. Там неизвестный вооруженный человек открыл хаотичный огонь. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона находится в контакте с турецкими официальными лицами.

The alleged gunman who shot Russia's ambassador to Turkey in Ankara https://t.co/oewUhK97JX pic.twitter.com/QEJVAVAdcB