Порошенко снова обозвали

Европа рано или поздно изменит свою позицию по отношению к украинским властям и трезво оценит, чего добилась страна при новом руководстве. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, выступая в московском суде по делу о Майдане.

Владимир Олейник стал инициатором судебного процесса в Москве о признании событий 2014 года в Киеве государственным переворотом. Бывший народный избранник рассказал, на что рассчитывает после судебного процесса о госперевороте на Украине. Отдельно Олейник остановился на позиции Европы по отношению к нынешнему украинскому лидеру. "Там идет смена элит, которые откажутся от своего принципа – что это сукин сын, но это наш сукин сын", – сказал Олейник после очередного заседания суда.

Говоря о событиях 2014 года, бывший нардеп задался вопросом – что еще должно было произойти на Украине, чтобы назвать это госпереворотом? "Силовой захват власти был, Конституцию растоптали, незаконное отстранение президента, незаконное формирование власти", – перечислил политик события на Украине, которые привели к смене власти.

15 декабря 2016 года в Дорогомиловском суде Москвы начался суд по иску экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом, сообщает Live.ru.





Между тем бывший глава администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев назвал на судебном заседании главных организаторов Майдана. По его словам, ими стали секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и депутат Сергей Пашинский. Он добавил, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава партии "Свобода", депутат Олег Тягнибок и мэр Киева Виталий Кличко тоже приложили руку к организации переворота, но "использовались уже потом".

"Знаете, у нас есть на Украине секретарь СНБО Турчинов, его все называют "кровавым пастырем". Вообще он бывший секретарь комсомольской организации Днепропетровска, а затем стал ярым оппозиционером и пастырем подрабатывал. Он все это организовывал", – сказал Клюев.





По его утверждению, другой активный организатор Майдана – депутат Пашинский – привез на Украину две группы снайперов – из Грузии и Прибалтики. В своем выступлении бывший чиновник также обратил внимание на огромное давление со стороны ЕС и США на президента Украины Виктора Януковича.

В конце 2013 – начале 2014 года на Украине произошли события, приведшие к смене власти. Массовые акции, начавшиеся в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, привели к столкновениям в центре Киева. Погибли более ста человек, президент Виктор Янукович был отстранен от власти, обязанности главы государства до выборов в мае 2014 года исполнял спикер Рады Александр Турчинов.