Тимошенко подложит свинью Порошенко в новом году

Известно, что уже весной 2017 года текущий состав Верховной рады Украины может быть распущен досрочно. Одним из главных инициаторов прекращения работы законодателей является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Известно, что роспуск рады поддерживают большинство фракций. Так, идею Тимошенко разделяют Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок". По оценкам экспертов, в новом составе рады значительно изменится расстановка сил – будет формироваться новая коалиция, появится больше внефракционных депутатов, пишет газета "Известия" со ссылкой на анонимный источник в парламенте Украины.

И вполне возможно, что перемены затронут и правящую партию "Блок Петра Порошенко", значительно ограничив ее влияние. В самой фракции подтвердили слухи о роспуске рады и подчеркнули, что не хотели бы реализации подобного сценария.

Как отмечают специалисты, за досрочные депутатские выборы выступают не только многие политики, но и простое население. Эксперты отмечают, что украинцы разочаровались в работе рады и хотят кардинальных перемен.

Однако, по мнению политологов, и после выборов основной вектор движения Украины останется тем же. Они подчеркивают, что, скорее всего, усилятся позиции "Оппозиционного блока". В целом же страна по-прежнему будет настроена антироссийски и на компромиссы не согласится.

Тем временем в "Батькивщине" отказались как-либо комментировать слухи о роспуске рады. В партии Тимошенко подчеркнули, что вот уже два года как не общаются с российской прессой.