Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Тимошенко подложит свинью Порошенко в новом году
Известно, что роспуск рады поддерживают большинство фракций. Так, идею Тимошенко разделяют Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок". По оценкам экспертов, в новом составе рады значительно изменится расстановка сил – будет формироваться новая коалиция, появится больше внефракционных депутатов, пишет газета "Известия" со ссылкой на анонимный источник в парламенте Украины.
И вполне возможно, что перемены затронут и правящую партию "Блок Петра Порошенко", значительно ограничив ее влияние. В самой фракции подтвердили слухи о роспуске рады и подчеркнули, что не хотели бы реализации подобного сценария.
Как отмечают специалисты, за досрочные депутатские выборы выступают не только многие политики, но и простое население. Эксперты отмечают, что украинцы разочаровались в работе рады и хотят кардинальных перемен.
Однако, по мнению политологов, и после выборов основной вектор движения Украины останется тем же. Они подчеркивают, что, скорее всего, усилятся позиции "Оппозиционного блока". В целом же страна по-прежнему будет настроена антироссийски и на компромиссы не согласится.
Тем временем в "Батькивщине" отказались как-либо комментировать слухи о роспуске рады. В партии Тимошенко подчеркнули, что вот уже два года как не общаются с российской прессой.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения