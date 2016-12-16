Наглый Порошенко пойдет по пути Лукашенко

Украинские СМИ заявляют о предстоящей в скором времени национализации крупнейшего украинского банка "ПриватБанк". Происходящее объясняют борьбой двух богатейших людей страны – главы кредитного учреждения Игоря Коломойского и президента Украины Петра Порошенко.

По некоторым сообщениям, Коломойский уже согласился на национализацию своего крупнейшего актива. В то же время среди вкладчиков банка царит паника. Люди боятся потерять свои вложенные в кредитное учреждение деньги, поэтому стараются как можно быстрее вывести их через банкоматы. Более того, распространяется информация о том, что карточки "ПриватБанка" отказываются принимать в некоторых сетевых магазинах и аптеках.

В самом "ПриватБанке" утверждают, что вся информационная шумиха вокруг кредитного учреждения носит заказной характер. "Очередная информационная атака, в первую очередь направлена на клиентов банка и является попыткой дестабилизации политической ситуации в стране", – говорится в распространенном пресс-службой банка официальном заявлении.

Однако эксперты утверждают, что национализация банка вполне вероятна. Возможно также и то, считает украинский экономический аналитик Александр Охрименко, что паника вокруг кредитного учреждения сознательно нагнетается сторонниками президента для получения определенных уступок со стороны Коломойского. По мнению политолога, Порошенко хочет пойти по пути глав Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, которые ранее выдавили всех олигархов из страны и сами заняли их место.





Коломойский же, полагает Охрименко, является на данный момент главной целью президента, поскольку олигарх имеет существенное влияние на депутатский корпус. Это, в свою очередь, ослабляет реальную власть нынешнего главы украинского государства.

О скорой национализации "ПриватБанка" сообщили еще в октябре этого года. По утверждениям СМИ, возможный отъем кредитного учреждения в пользу государства является следствием договоренностей Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и владельцем "ПриватБанка" и бывшем губернаторе Днепропетровской области Игорем Коломойским начался практически сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. Последний, как утверждали СМИ, проявлял слишком большую самостоятельность от центрального правительства в Киеве. Это вызывало раздражение президента и его окружения, которые полагали, что имеющий большое влияние за счет своих политических связей и экономических активов Коломойский может угрожать власти Порошенко и его людей.





В марте 2015 года Коломойский и его сторонники предприняли захват офиса нефтяной компании "Укртранснафта", протестуя против решения суда о снятии с должности председателя правления компании Александра Лазорко, считающегося человеком олигарха. Тем не менее, вскоре Коломойский объявил об отставке с поста главы Днепропетровской области и заявил об уходе из политики.



