Евросоюз отвесил пощечину Порошенко

Страны Евросоюза вынесли приговор Украине. Брюссель постановил, что содружество не обязано предоставлять военную помощь Киеву, а также отказал в получении статуса кандидата на вступление в объединение.

Наивные мечты Петра Порошенко о европейской Украине разбились о скалы суровой реальности. На саммите Евросоюза страны содружества вынесли приговор Киеву и режиму президента-олигарха.

Итоговый документ съезда гласит, что государства, входящие в Евросоюз, не обязаны оказывать военную помощь Украине. Кроме того, было решено, что жителям Незалежной не будет предоставлено право на жительство и работу в ЕС. Также стране отказали в получении статуса кандидата на вступление в объединение, сообщает "Газета.ру".

Предположение о том, что Украина может оказаться членом ЕС, опроверг лично глава Европейского парламента Мартин Шульц. "Речь здесь идет не о расширении, а об ассоциации со страной, которая просит разделить с нами экономическую деятельность, что может повлечь рост занятости на Украине", – сказал он. В тексте итогового документа саммита уточняется, что принятое решение не подлежит пересмотру в будущем.

Важно отметить, что это решение фактически стало пощечиной для президента Украины Петра Порошенко. Глава государства неоднократно обещал жителям Незалежной членство в Евросоюзе, но, судя по всему, слово сдержать не сможет.

Напомним, в этот же день Европейский парламент одобрил механизм отмены визового режима с Украиной и Грузией. Соответствующую инициативу поддержали большинство народных избранников. Как писали Dni.Ru, этот механизм может быть применен в случае увеличения потока мигрантов в ЕС.