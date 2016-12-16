Рейтингу Думы могут позавидовать мировые парламенты

Уровень одобрения деятельности нижней палаты парламента в декабре впервые за всю историю исследований превысил 52 %, что на четыре с лишним процентных пункта выше аналогичного показателя в ноябре. А по отношению к сентябрьскому замеру этот показатель выше сразу на 12%. Российские политологи объясняют, с чем связан рост уровня одобрения работы думцев в обществе.

По мнению большинства экспертов, значительный рост позитивных оценок населения в отношении нижней палаты связан, прежде всего, с курсом на повышение дисциплины и ответственным отношением депутатов к своим обязанностям, реализуемым новым руководством Думы. При этом, указанный показатель интересен еще и тем, что является максимальным за все последние годы, считает политолог Антон Хащенко.



Он отметил, что декабрьскому уровню одобрения деятельности Госдумы могут позавидовать национальные парламенты многих стран мира. Причем, речь идет о законодательных собраниях с куда более длительными традициями существования демократических институтов. "Для целого ряда западных государств, показатели за 50% являются чем-то заоблачным, – сказал политолог. - И напротив, абсолютно нормальными выглядят цифры в диапазоне от 20 до 40 процентов".

Эксперт отметил, что в России распространен "миф, что только наши депутаты такие-сякие, а на Западе дело обстоит совсем иначе". Это далеко не так, подчеркнул Хащенко. "Аналогичные исследования общественного мнения в разных странах фиксируют значения, куда ниже российских", – заявил аналитик.





В качестве подтверждения своих слов политолог привел свежие данные авторитетного в США Института Гэллапа, которые говорят, что уровень одобрения деятельности Конгресса уже давно находится "ниже плинтуса" по любым меркам. "Средний показатель по этому году – 17%. А бывало и еще хуже, в 2013-м таких американцев было всего 14%, – аргументировал Антон Хащенко. – Более того, среднее значение за весь период социологических замеров, а они ведутся Институтом Гэллапа с 1974 года, составило всего 31%".

Кстати, немногим лучше обстоят дела и в Старом Свете. За исключением небольшого списка стран, таких как Дания, Швеция, Нидерланды и нескольких других, уровень доверия к национальным парламентам в европейских государствах достаточно низкий по российским меркам. Этим летом, по словам эксперта, Европейская комиссия опубликовала большое исследование, посвященное этой тематике.

"Результаты такие: во Франции парламенту доверяют лишь 18%, в Великобритании – 35%, в Италии -19%, Испании – 15%, а в той же Литве – всего 10%".

При этом, считает аналитик, у Госдумы есть все шансы побить новые рекорды, если она будет функционировать также и дальше, а россияне будут видеть, что депутаты реально работают, а не прохлаждаются: "Несмотря на достаточно непростую экономическую ситуацию в стране, а, следовательно, и скромные финансовые возможности для принятия электорально привлекательных законов, у сегодняшних депутатов есть все шансы превратить Думу в институт, пользующийся реальным уважением большинства россиян".