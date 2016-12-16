Американцы хотят оставить Москву без света

Уходящий президент США заявил, что Вашингтон не оставит без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России. Комментируя угрозы Барака Обамы, корреспондент CNN предположил, что, раз пристыдить Москву не получилось, ответить ей можно с помощью киберудара по стратегической инфраструктуре – например, устроить блэкаут.

В прямом эфире американской телекомпании ведущий и корреспондент обсуждали заявление Обамы, в котором он грозился, что Штаты не оставят без ответа российские кибератаки, которые, по мнению ЦРУ, привели к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Джим Шутто, главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности предложил отомстить России киберударом по ее инфраструктуре.

"Мы знаем, что у США есть огромные возможности, может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве", – сказал журналист. При этом он признал, что и Россия может ответить Америке тем же, так как обладает похожими возможностями.

Ранее Барак Обама пообещал, что Вашингтон выберет подходящее место и время, чтобы ответить на попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США. В интервью NPR американский лидер подчеркнул, что эти меры будут не только явными, но и скрытыми. "На мой взгляд, нет никаких сомнений, что если какое-либо иностранное правительство пытается воздействовать на чистоту наших выборов, то мы должны принять меры. И мы их примем", – пообещал Обама и добавил, что некоторые из них будут явными и получат публичную огласку.





Американское разведсообщество считает, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США с помощью кибератак. ЦРУ полагает, что главной целью Москвы было избрание Дональда Трампа. Но Обама, который дал приказ спецслужбам составить доклад по этому вопросу, проявляет осторожность и не подтверждает именно эту точку зрения.

Президент США признал, что все крупные державы собирают сведения друг о друге. Однако, по его словам, существует разница между промышленным шпионажем, который практикует Китай, и привлечением разведки с целью повлиять на выборы.





Интересно, что "хромая утка" (так в США называют уходящих президентов, не способных влиять на политические процессы) Обама угрожает Москве ответными мерами за пять недель до того, как покинет Белый дом. А его преемник Трамп тем временем высмеивает попытки разведслужб связать взлом почты демократов с Россией. Похожего мнения придерживается, как ни странно, и госсекретарь США Джон Керри. Дипломат усомнился, что Владимир Путин лично участвовал в кибератаках на Демократическую партию, пишет Daily Mail. "Я не стану комментировать анонимный доклад представителей разведки, личность которых не установлена", – сказал глава американской дипломатии.

Напомним, что в интервью NBC News два неназванных представителя в руководстве разведки США выразили уверенность, что Путин лично участвовал во "взломе выборов". По их словам, российский президент не только отдавал приказы, но и контролировал процесс получения компрометирующих материалов.

В Москве призвали Вашингтон прекратить говорить о якобы имевших место атаках российских хакеров на территории США "Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.