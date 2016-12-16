Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Американцы хотят оставить Москву без света
В прямом эфире американской телекомпании ведущий и корреспондент обсуждали заявление Обамы, в котором он грозился, что Штаты не оставят без ответа российские кибератаки, которые, по мнению ЦРУ, привели к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Джим Шутто, главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности предложил отомстить России киберударом по ее инфраструктуре.
"Мы знаем, что у США есть огромные возможности, может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве", – сказал журналист. При этом он признал, что и Россия может ответить Америке тем же, так как обладает похожими возможностями.
Ранее Барак Обама пообещал, что Вашингтон выберет подходящее место и время, чтобы ответить на попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США. В интервью NPR американский лидер подчеркнул, что эти меры будут не только явными, но и скрытыми. "На мой взгляд, нет никаких сомнений, что если какое-либо иностранное правительство пытается воздействовать на чистоту наших выборов, то мы должны принять меры. И мы их примем", – пообещал Обама и добавил, что некоторые из них будут явными и получат публичную огласку.
Американское разведсообщество считает, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США с помощью кибератак. ЦРУ полагает, что главной целью Москвы было избрание Дональда Трампа. Но Обама, который дал приказ спецслужбам составить доклад по этому вопросу, проявляет осторожность и не подтверждает именно эту точку зрения.
Президент США признал, что все крупные державы собирают сведения друг о друге. Однако, по его словам, существует разница между промышленным шпионажем, который практикует Китай, и привлечением разведки с целью повлиять на выборы.
Интересно, что "хромая утка" (так в США называют уходящих президентов, не способных влиять на политические процессы) Обама угрожает Москве ответными мерами за пять недель до того, как покинет Белый дом. А его преемник Трамп тем временем высмеивает попытки разведслужб связать взлом почты демократов с Россией. Похожего мнения придерживается, как ни странно, и госсекретарь США Джон Керри. Дипломат усомнился, что Владимир Путин лично участвовал в кибератаках на Демократическую партию, пишет Daily Mail. "Я не стану комментировать анонимный доклад представителей разведки, личность которых не установлена", – сказал глава американской дипломатии.
Напомним, что в интервью NBC News два неназванных представителя в руководстве разведки США выразили уверенность, что Путин лично участвовал во "взломе выборов". По их словам, российский президент не только отдавал приказы, но и контролировал процесс получения компрометирующих материалов.
В Москве призвали Вашингтон прекратить говорить о якобы имевших место атаках российских хакеров на территории США "Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии