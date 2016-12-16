В Кремле рассказали о "четком ответе" Путина Обаме

Помощник президента России Юрий Ушаков в подробностях рассказал об общении Владимира Путина и американского лидера Барака Обамы в ходе саммита G20. Политик прокомментировал слухи о том, что глава Белого дома якобы предупреждал коллегу о последствиях в случае попыток каким-либо образом повлиять на ход выборов.

По словам Ушакова, в ходе разговора обсуждались разные темы. "Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама", – цитирует его ТАСС.