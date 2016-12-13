Обаме устроили разнос

Телеведущая американского телеканала Fox News Жанин Пирро раскритиковала действия президента США Барака Обамы относительно расследования дела "российских хакеров". Журналистка удивилась, что глава государства инициировал разбирательство после поражения на выборах демократа Хиллари Клинтон.

"Серьезно? Почему сейчас?" – задалась вопросом Жанин Пирро. "Вы месяцами наблюдали, как публикуются данные на WikiLeaks. Вы видели, как появились переписка Хиллари Клинтон и Джона Подесты и ее тревожное содержание", – обратилась журналистка к Бараку Обаме в эфире телешоу.

По ее словам, президент США "проснулся" через месяц после скандала с хакерскими атаками. Разбирательство он инициировал именно в отношении мифических российских взломщиков.

"Ваша фаворитка проиграла, что Вы ранее называли личным оскорблением для себя. И теперь Вы решили начать расследование. Почему сейчас?" – спросила Пирро.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, чью победу на выборах многие американцы считают заслугой Кремля, опроверг наличие российского следа в голосовании. "Вы можете себе представить обвинения против России во вмешательстве в выборы при обратном их исходе? Это бы назвали теорией заговора", – написал бизнесмен в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В ноябре Белый дом все же признал победу Трампа чистой. "Несмотря на попытки России подорвать выборы президента США, результаты голосования отражают волю американского народа", – заявили в администрации главы государства.