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Обаме устроили разнос
"Серьезно? Почему сейчас?" – задалась вопросом Жанин Пирро. "Вы месяцами наблюдали, как публикуются данные на WikiLeaks. Вы видели, как появились переписка Хиллари Клинтон и Джона Подесты и ее тревожное содержание", – обратилась журналистка к Бараку Обаме в эфире телешоу.
По ее словам, президент США "проснулся" через месяц после скандала с хакерскими атаками. Разбирательство он инициировал именно в отношении мифических российских взломщиков.
"Ваша фаворитка проиграла, что Вы ранее называли личным оскорблением для себя. И теперь Вы решили начать расследование. Почему сейчас?" – спросила Пирро.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп, чью победу на выборах многие американцы считают заслугой Кремля, опроверг наличие российского следа в голосовании. "Вы можете себе представить обвинения против России во вмешательстве в выборы при обратном их исходе? Это бы назвали теорией заговора", – написал бизнесмен в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
В ноябре Белый дом все же признал победу Трампа чистой. "Несмотря на попытки России подорвать выборы президента США, результаты голосования отражают волю американского народа", – заявили в администрации главы государства.
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