Трамп набросился на "глупца" из Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста. По мнению эксцентричного миллиардера, представитель Обамы глуп и не умеет правильно подавать информацию.

"Этот глупый парень, Джош Эрнест, я не знаю, говорит ли он с президентом Обамой. Вы знаете, иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что этот очень плох в плане подачи информации. Он может сообщать нечто позитивное так, что это звучит плохо", – приводит Lenta.ru слова Трампа во время выступления в штате Пенсильвания.

Миллиардер также добавил, что считает Барака Обаму позитивным, в отличие от его пресс-секретаря, уточняет NBC News. "Не знаю, может быть, он (Джош Эрнест. – Прим. ред.) получает приказы от кого-то другого. Не знаю, такое возможно?" – ехидно отметил Трамп.

Напомним, 14 декабря Эрнест обвинил избранного президента в пособничестве хакерам из России, которые якобы взломали серверы Демократической партии. Представитель Белого дома подчеркнул, что Трамп "очевидно, был осведомлен" о том, что Москва вмешивалась в избирательную кампанию с целью нанести урон его главной конкурентке – Хиллари Клинтон.

Отметим, что даже после победы на президентских выборах республиканец не изменил себе и продолжает шокировать лидеров других стран бесцеремонностью и провокационными высказываниями. Эрнест поспешил воспользоваться этой особенностью политика и предложил Трампу пройти "мастер-класс" по дипломатическому протоколу и регламенту, чтобы научиться правильно разговаривать с президентами.