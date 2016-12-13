В Госдуме появится электронный мониторинг прохождения законов

В Госдуме будет создана специальная компьютерная программа, которая позволит следить за всеми этапами прохождения законопроектов. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, благодаря нововведению можно будет проводить мониторинг любого закона "от входа до принятия".

Вячеслав Володин сообщил, что новая компьютерная программа будет контролировать прохождение законопроекта через комитеты Думы и Совет палаты. Благодаря ей будут собираться отзывы по каждому закону и заключения экспертов. Также она позволит выбирать для рассмотрения приоритетные законы. Спикер уверен, что такой проект повысит эффективность работы Госдумы.

"В рамках этого мониторинга можно будет увидеть, какой из приоритетных законов подвисает, не рассматривается, на какой закон нет заключения, можно будет видеть картинку в целом", – сказал Володин. После запуска программы важные законопроекты, в том числе подготовленные по поручениям президента, не будут залеживаться, добавил спикер.

"Постараюсь ее визуализировать, чтобы было разное подробное цветовое решение, чтобы можно было зайти в кабинет: смотришь, например, вот закон, который был в послании Федеральному собранию или в поручении президента и он находится в красной зоне, а что-то – в желтой зоне. И если это получится, будет здорово", – приводит ТАСС слова политика.





Программа будет доступна не только для внутреннего пользования в Госдуме, но, вероятно, и для журналистов. По крайней мере, Володин не исключил такую возможность после тестирования нового софта. Также он сообщил, что позже будет объявлен конкурс на название программы.

С начала деятельности Госдумы VII созыва в ее работе по инициативе Вячеслава Володина произошли серьезные изменения, свидетельствующие о повышении эффективности работы народных избранников.





Депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности, за прогулы заседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатам запрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большие расстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили новогодние корпоративы.