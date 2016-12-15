Полонский решил стать президентом России

Вслед за Алексеем Навальным, заявившем о намерении побороться за пост президента России, опальный предприниматель также выступил с заявлением о политических планах на кампанию-2018. О том, что Сергей Полонский действительно имеет президентские амбиции, заявил его адвокат, подчеркнув, что это заявление стоит воспринимать всерьез. Также о желании побороться за кресло главы государства эколог-активист Анатолий Баташев.

Адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве экс-олигарха Сергея Полонского подтвердил, что бывший девелопер намерен побороться за пост главы российского государства. Свое заявление Полонский сделал перед вторым предварительным слушанием в Пресненском суде Москвы.



"Это была не шутка с его стороны", – подчеркнул адвокат Славик Брсоян. – Человек себя виновным не считает, я разделяю его позицию. И он на сегодняшний день не признан виновным".

Защитник Полонского отметил, что в настоящее время никаких ограничений в избирательном праве на Сергея Полонского не наложено. "Он считает и верит в то, что если хотя бы какой-то намек на объективность будет, то в отношении него не будет постановлен обвинительный приговор. И тогда он будет принимать участие в выборах", – цитирует Life.ru адвоката миллионера.

Свои политические планы Полонский, сравнивающий себя с избранным лидером США Дональдом Трампом, озвучил после того, как о президентских амбициях в России заявил Алексей Навальный. Также стало известно, что побороться за пост главы государства намерен активист-эколог Анатолий Баташев. Он рассчитывает на выдвижение от партии "Зеленые" как единого кандидата от экологической общественности.

Он уверен, что в каждом регионе найдется достаточно людей, готовых активно поддержать зеленые ценности. "Сейчас важно консолидировать сторонников, привлечь ресурсы и создать инфраструктуру, необходимую для успешного участия в предстоящих выборах", – подчеркнул Баташев, напомнив об успехах экологических партий в Европе и мире. Напомним, очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года.