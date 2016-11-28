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Сергей Юрьевич Полонский

Предприниматель
Сергей Юрьевич Полонский
  • Дата рождения: 1 декабря 1972
  • Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Юлия Дрынкина, Ольга Дерипаско
  • Дети: Маруся, Аглая, Миракс

Сергей Полонский родился 1 декабря 1972 года в Ленинграде. Учился в одной из школ на Петроградской стороне. В 1984 году с семьей переехал на Украину в город Горловку, где в 1989 году окончил среднюю школу. Служил в ВДВ, был в Цхинвале во время боевых действий. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, в 2002-м защитил кандидатскую диссертацию.

В 1994 году Сергей Полонский и Артур Кириленко создали в Санкт-Петербурге строительно-отделочную компанию ООО "Строймонтаж". В 2000 году "Строймонтаж" превратился в "Миракс Групп" и вышел на московский рынок недвижимости. Кроме того, компания работала на рынках Украины, Франции, Камбоджи, Черногории, США, Швейцарии и Великобритании. В 2008 году доходы "Миракс Групп" оценивались в 1,65 миллиарда долларов с чистой прибылью в 616,4 миллиона долларов.

Среди реализованных проектов компании - московские жилые комплексы "Корона" и "Золотые ключи II", а также башня "Федерация" в международном деловом центре "Москва-Сити".

К строительству "Кутузовской мили" Полонский стал иметь отношение с 2005 года. В 2002-м между правительством Москвы и компанией ФЦСР был заключен контракт, к исполнению которого в 2005 году в качестве инвестора привлечено ООО "Аванта", подразделение "Миракс Групп".

Стройка фактически была заморожена в марте 2009 года в результате конфликтов между ФЦСР и "Миракс Групп". В 2010 году строительство практически остановилось. В сентябре 2011-го правительство Москвы заключило новый контракт с ФЦСР, который и должен был закончить проект. 23 сентября 2011 года Полонский объявил о рейдерском захвате строительной площадки и некоторое время находился на ней круглые сутки, объявив голодовку в знак протеста.

Однако всплыл факт сбора денег с дольщиков строительного проекта. По версии следствия, "Миракс Групп" в 2007-2009 годах собрала около 5,7 миллиарда рублей, но в стройку "Кутузовской мили" было вложено только 2,5 миллиарда.

14 июня 2013 года Следственный комитет России заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей. Тверской районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения обвиняемому - содержание под стражей. К тому времени Полонский уже был в Камбодже.

13 августа 2013 года Полонский объявлен в международный розыск. 11 ноября предприниматель был задержан правоохранительными органами Камбоджи, но освобожден 13 января 2014 года. Оснований для его экстрадиции в Россию Камбоджа не нашла.

Впрочем, 15 мая 2015 года Полонского снова задержали за нарушение миграционного законодательства: истек срок его визы. 17 мая власти Камбоджи посадили беспокойного гостя на московский авиарейс.

В Москве Полонский тут же был препровожден в СИЗО. Адвокат предлагал сотрудничать со следствием, но задержанный твердил о своей невиновности. Несмотря на это, 23 октября 2015 года Полонскому предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, грозящее сроком в восемь лет.

12 июля 2017 года Полонский признан виновным "по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья", а статья обвинения была заменена на более мягкую. Суд назначил Полонскому наказание в виде пяти лет лишения свободы, но осужденный был тут же освобожден в зале суда "в связи с истечением срока давности по его уголовному делу".

Полонский объявил о выдвижении в президенты

Полонский объявил о выдвижении в президенты
Опальный бизнесмен Сергей Полонский, осужденный на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья, но освобожденный от наказания, сделал громкое заявление. Предприниматель собирается баллотироваться в президенты России. Мосгорсуд оставил приговор Пресненского суда Москвы от 12 июля в отношении бизнесмена без изменений, а апелляционное представление - без удовлетворения.

Почему аферист Полонский вышел на свободу

Почему аферист Полонский вышел на свободу
Мошенник Сергей Полонский, похитивший 2,6 миллиарда рублей доверившихся ему дольщиков, вышел на свободу. Его, впрочем, признали виновным и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Однако одновременно он был освобожден из-под стражи прямо в зале суда и от наказания в связи с истечением срока давности. Невольно напрашивается параллель с чрезвычайно мягким приговором отсидевшей чуть больше месяца Евгении Васильевой, немедленно условно-досрочно освобожденной из тюрьмы и получившей все ранее арестованное имущество после ходатайств ее адвокатов и предоставления положительной характеристики от администрации колонии. Почему в России законодательство работает столь избирательно? Принципы, метко описанные Марком Твеном на примерах краж булки и железной дороги, к отечественному законодательству, к счастью, отношения не имеют.

Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею

Приятель Полонского: Завистники не простили успеха Сергею
Эксцентричного олигарха Сергея Полонского, которого обвиняли в хищении 2,6 миллиарда рублей дольщиков, освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Этому обстоятельству очень обрадовался Александр Изотов, президент кинокомпании "Царь" и давний знакомый бизнесмена. "С Сергеем Полонским я знаком много лет, – рассказал Александр Изотов в интервью Dni.

Аферист Полонский сделал громкое заявление после освобождения

Аферист Полонский сделал громкое заявление после освобождения
Бизнесмен Сергей Полонский, признанный виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей и освобожденный из зала суда за истечением срока давности, сделал громкое заявление. По его словам, он собирается "перевернуть мир". Адвокат бизнесмена Александр Молохов рассказал о планах своего подзащитного.

Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу

Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу
Эксцентричный олигарх Сергей Полонский, скрывавшийся от правосудия в Камбодже, получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Сразу после оглашения приговора осужденного освободили. "Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима.

Полонского доставили в суд

Полонского доставили в суд
В Пресненский суд Москвы для заслушивания приговора доставлен российский бизнесмен Сергей Полонский, передает телеканал "360".

Полонский мечтает уволить всех судей

Полонский мечтает уволить всех судей
Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве, намерен баллотироваться на пост президента России в 2018 году и заявил о своих планах на первое время после победы. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали: бизнесмен уверен, что "легко соберет необходимое число подписей избирателей в поддержку выдвижения своей кандидатуры". Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили предпринимателя, который накануне заявил о намерении стать главой государства, в московском СИЗО.

Полонский решил стать президентом России

Полонский решил стать президентом России
Вслед за Алексеем Навальным, заявившем о намерении побороться за пост президента России, опальный предприниматель также выступил с заявлением о политических планах на кампанию-2018. О том, что Сергей Полонский действительно имеет президентские амбиции, заявил его адвокат, подчеркнув, что это заявление стоит воспринимать всерьез. Также о желании побороться за кресло главы государства эколог-активист Анатолий Баташев. Адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве экс-олигарха Сергея Полонского подтвердил, что бывший девелопер намерен побороться за пост главы российского государства.

Полонский ответил на обвинение в суде стихами

Полонский ответил на обвинение в суде стихами
Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере при возведении жилищных комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", 8 декабря в Пресненском суде Москвы зачитал судьям стихи собственного сочинения. Написал их бизнесмен в СИЗО "Матросская тишина" минувшей ночью. Бизнесмен Сергей Полонский мошенником себя не считает.

От Полонского требуют миллиард

От Полонского требуют миллиард
Бизнесмену Сергею Полонскому, обвиняемому в мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривера", предъявлен гражданский иск от потерпевших. Его сумма – 1,1 миллиард рублей. Суд 28 ноября приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении Полонского.

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