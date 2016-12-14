"Антимайдан" призвал Навального рассказать о доходах

Общественное движение "Антимайдан" призывает выдвинувшегося кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального отчитаться о своих доходах за 2015 год. В противном случае активисты обещают обратиться в компетентные правоохранительные органы.

В своем обращении общественники заявили, что если Навальный хочет побороться за высший государственный пост, то ничего не должен скрывать от своих потенциальных избирателей, быть с ними максимально честным и открытым.

"В связи с тем, что господин Навальный называет себя борцом с коррупцией, может быть, он расскажет широкой общественности об источниках своих доходов за 2015 год?"

По мнению "Антимайдана", отказ скандального блогера рассказать публично о своих доходах можно расценивать как попытку оказания давления на суд, в данный момент занимающийся пересмотром резонансного дела "Кировлеса".

Общественники дают кандидату в президенты десять дней для того, чтобы он раскрыл потенциальным избирателям источники своих доходов и их сумму. В противном случае, заявили в "Антимайдане", они будут праве обратиться за данной информацией в компетентные органы, в том числе в налоговую инспекцию.

Напомним, 13 декабря Навальный опубликовал видеообращение, в котором заявил о своем выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Как он утверждает, у него есть программа "по сглаживанию социального неравенства" в России.

В 2013 году блогер был признан виновным в финансовых махинациях по возбужденному в 2009 году делу "Кировлеса".

