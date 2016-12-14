Удальцов вступил в президентскую гонку с Навальным

Фигурант "болотного дела" Сергей Удальцов выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы в России в 2018 году. К такому решению отбывающего заключение оппозиционера подтолкнуло заявление его бывшего соратника Алексея Навального.

Раз уж Навальный собрался баллотироваться в президенты, то и Удальцов будет. Такая запись появилась в аккаунте жены Удальцова в Twitter. "Если Навальный собрался баллотироваться в президенты – то Удальцов тоже будет", - сообщила Анастасия Удальцова.

Если Навальный собрался баллотироваться в президенты - то Удальцов тоже будет. Или тут у Навального только блат с пятой колонной? — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) 14 декабря 2016 г.

Алексей Навальный сообщил о своем намерении принять участие в президентских выборах в 2018 году 13 декабря. Видео с обращением оппозиционера появилось на канале YouTube. Навальный признался: он хорошо понимает, что стать кандидатом ему будет непросто.

Удальцов и Навальный – не первые представители несистемной оппозиции, которых привлекли президентские выборы 2018 года в России. Несколькими месяцами ранее о своих президентских амбициях заявил из эмиграции опальный олигарх Михаил Ходорковский. Не отстают и ветераны российской политики: о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России объявил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Все заявления оппозиционных политиков об участии в президентской гонке – не более, чем самопиар, уверен руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. "Шансы Удальцова на участие в выборах президента еще меньше, чем у Навального. На самом деле сейчас все эти заявления – это чистой воды самопиар, каждый пытается напомнить о себе. Навальный открыл "ящик пандоры", на его заявление очень болезненно среагировали", – цитирует политолога Life.ru.

Эксперт напоминает, что до выдвижения еще далеко. Кроме того, перед этим обоим "кандидатам" предстоит пройти все суды – а после, в случае благоприятного исхода (снятия судимостей), еще и собрать необходимые для выдвижения подписи. "На президентской кампании поднимается полна самопиара, в том числе уже полузабытых политиков. Удальцов давно не на слуху. Когда-то он действительно был "звездой", но в последнее время о нем вспоминают не часто", – подчеркнул эксперт.

Сергей Удальцов – лидер движения "Авангард красной молодёжи" (АКМ), координатор "Левого фронта". 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Отбывает заключение в тамбовской колонии. Срок истекает в августе 2017 года.