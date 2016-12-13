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Парламентская библиотека разместится во дворе Госдумы
До конца 2017 году нижняя Госдума планирует отреставрировать разрушающиеся во дворе Троекуровские палаты, относящиеся к XVI-XVII векам. Как сообщил Вячеслав Володин, эта тема уже обсуждалась с представителями столичных властей.
Курировать этот вопрос, будет депутат Владимир Ресин, который, по словам Володина, "с энтузиазмом взялся за эту работу". "Если у нас в ближайшие несколько недель закончится урегулирование юридических вопросов, то с марта начнется ремонт, – сказал председатель нижней палаты. – И, может быть, к концу года все будет готово".
Спикер Госдумы отметил, что при дефиците площадей в здании надо куда-то перемещать либо парламентскую библиотеку, либо комитеты по делам СНГ и международным делам. Но, скорее всего, сказал Вячеслав Володин, в палаты переедет библиотека.
В настоящее время она расположена на 11 этаже старого здания Госдумы на Охотном Ряду. Она занимает около тысячи квадратных метров, при этом в здании Палат 2300 квадратных метров. "Для библиотеки это достаточно", – сказал председатель Думы.
Напомним, ранее стало известно, что в результате оптимизации аппарата Госдумы в здании нижней палаты парламента освободилась часть дополнительных площадей. Освободившиеся метры были перераспределены в пользу председателей комитетов, кабинеты которых были меньше норматива, а также были выделены под залы заседаний комитетов.
Еще несколько комнат отдали руководителям фракций для размещения их советников. При этом женщинам-депутатам были предоставлены более удобные кабинеты.
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