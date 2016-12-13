Парламентская библиотека разместится во дворе Госдумы

Парламентская библиотека разместится в Троекуровских палатах, расположенные во дворе здания Госдумы. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, до конца следующего года строение должно быть отреставрировано.

До конца 2017 году нижняя Госдума планирует отреставрировать разрушающиеся во дворе Троекуровские палаты, относящиеся к XVI-XVII векам. Как сообщил Вячеслав Володин, эта тема уже обсуждалась с представителями столичных властей.

Курировать этот вопрос, будет депутат Владимир Ресин, который, по словам Володина, "с энтузиазмом взялся за эту работу". "Если у нас в ближайшие несколько недель закончится урегулирование юридических вопросов, то с марта начнется ремонт, – сказал председатель нижней палаты. – И, может быть, к концу года все будет готово".

Спикер Госдумы отметил, что при дефиците площадей в здании надо куда-то перемещать либо парламентскую библиотеку, либо комитеты по делам СНГ и международным делам. Но, скорее всего, сказал Вячеслав Володин, в палаты переедет библиотека.

В настоящее время она расположена на 11 этаже старого здания Госдумы на Охотном Ряду. Она занимает около тысячи квадратных метров, при этом в здании Палат 2300 квадратных метров. "Для библиотеки это достаточно", – сказал председатель Думы.

Напомним, ранее стало известно, что в результате оптимизации аппарата Госдумы в здании нижней палаты парламента освободилась часть дополнительных площадей. Освободившиеся метры были перераспределены в пользу председателей комитетов, кабинеты которых были меньше норматива, а также были выделены под залы заседаний комитетов.

Еще несколько комнат отдали руководителям фракций для размещения их советников. При этом женщинам-депутатам были предоставлены более удобные кабинеты.