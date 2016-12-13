Толстой возглавит российских парламентариев в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Думская часть делегации уже сформирована. Тем не менее, в зимней сессии ПАСЕ российские парламентарии участвовать не будут: как отметили в Госдуме, ограничительные меры в отношении представителей Москвы до сих пор не сняты.

Представители партии власти в Госдуме предложат кандидатуру Петра Толстого в качестве руководителя российской делегации в ПАСЕ, сообщил "Газете.ру" источник в "Единой России". Издание напоминает, что до избрания в думу Толстой был телеведущим на Первом канале.

В "ЕР" отметили, что фракции в Государственной Думе России определились со списком думской части членов российской делегации. Всего в ней будет 18 депутатов, 11 из них – представители партии власти. Список должен утвердить Совет думы.

В то же время, ограничения в отношении российской делегации в ПАСЕ пока продолжают действовать. Так что на зимнюю сессию парламентарии, скорее всего, не поедут, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В ПАСЕ мы пока, скорее всего, не едем. Мы с большой вероятностью будем подвергнуты по раскладу политических сил в Ассамблее тем же ограничительным мерам о лишении голоса, что и последние два года", — сказал Слуцкий. Что же касается формирования делегации, то, по словам главы комитета, "Единая Россия" "довооружает" ее состав.

"Окончательный состав делегации будет сформирован несколько позднее. Думаю, что с большой вероятностью мы приурочим окончательное формирование делегации к принятию решения о том, когда мы едем в Страсбург. Пока думаю, что мы такого решения не примем", – добавил парламентарий. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что возвращение России в ПАСЕ возможно только при отмене дискриминационных мер в отношении российской делегации.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы – однако полностью от работы со Страсбургом не отказалась.