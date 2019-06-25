Сексуальная Барановская потрясла Баку

Всего месяц остается до грандиозного музыкального фестиваля "Жара", который пройдет на побережье Каспийского моря в Баку. Пока же в столице гостеприимного Азербайджана отшумело pre-party праздника В этот вечер для зрителей выступили: группы SEREBRO и MBAND, EMIN, финалист “Евровидения 2019” Чингиз Мустафаев, Ирина Нельсон и многие другие звезды, а ведущей стала сексуальная Юлия Барановская. Под зажигательные танцевальные хиты артисты объявили о скором приближении грандиозного летнего события, где гостей ждет атмосфера фантастических вечерних концертов в компании двух сотен популярных исполнителей.
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