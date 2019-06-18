Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV

28-я церемония вручения кино– и теленаград канала MTV за 2018 год состоялась 17 июня 2019 года в Barker Hangar Санта-Моника (Калифорния). Номинанты были объявлены 14 мая 2019 года. Ведущим церемонии выступил актер Закари Ливай.

В этом году церемония будет включать 3 новые категории: "Король (королева) реалити-шоу", "Самый мемасный момент" и "Лучший реальный супергерой". Также номинации уже второй год не будут делиться на женские и мужские.

Так, например, лауреатом в категории "Лучший фильм" стала картина "Мстители: Финал", а приз за " Лучшего актера или актрису в кинофильме" забрала Леди Гага за съемку в "Звезда родилась".