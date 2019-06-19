Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах

В Великобритании стартовало важное масштабное событие, которое ежегодно привлекает внимание всех британцев и гостей Туманного альбиона. На ипподроме в Аскоте, в графстве Беркшир, начались Королевские скачки Аскот. В первый день их посетила королева Елизавета II и многие члены ее семьи: Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцессы Евгения и Беатрис и другие родственники.

Каждый год освещение Royal Ascot в СМИ не обходится без фоторепортажей, где основное внимание уделено эффектным нарядам и головным уборам. И в этот раз гостьи скачек од мелочей продумали образы для выхода в свет. Так, королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская выбрали для наряда голубой цвет.

