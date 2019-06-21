Бузова заявилась на праздник школьников в трусах

В Кремле при поддержке телеканала МУЗ-ТВ"состоялась IX Всероссийская премия "Выпускник-2019". Выпускники не только прекрасно провели время в качестве зрителей, но и почувствовали себя настоящими звездами: прошлись по красной ковровой дорожке, получили долгожданные награды и провели время в кругу артистов. В различных номинациях выпускники получили награды из рук таких знаменитостей, как:Анатолий Вассерман, Мария Киселева, Дмитрий Губерниев. Главной же сенсацией вечера стало появление перед подростками Ольги Бузовой. На церемонию звезда "Дома-2" заявилась в трусах!