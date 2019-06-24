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Июнь 24, 2019
просмотры: 123

Российские чемпионки одержали блестящую победу

567

В Минске завершился третий соревновательный день вторых Европейских игр. Были разыграны несколько комплектов медалей в девяти видах спорта.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро – с булавами и бронзу – с мячом. Сборная России в групповых упражнениях взяла золото с пятью мячами и бронзу – в многоборье.

На этом победы не прекратились. Отечественные спортсмены завоевали медали в самбо, акробатике, стрельбе из лука и пистолета. 

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да ладно, утерли! Вот белорусские художницы в групповых взяли два золото и бронзу, вот действительно утерли, так утерли.
Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/IT8JHQ Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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