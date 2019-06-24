Российские чемпионки одержали блестящую победу

В Минске завершился третий соревновательный день вторых Европейских игр. Были разыграны несколько комплектов медалей в девяти видах спорта.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро – с булавами и бронзу – с мячом. Сборная России в групповых упражнениях взяла золото с пятью мячами и бронзу – в многоборье.

На этом победы не прекратились. Отечественные спортсмены завоевали медали в самбо, акробатике, стрельбе из лука и пистолета.