Российские чемпионки одержали блестящую победу

В Минске завершился третий соревновательный день вторых Европейских игр. Были разыграны несколько комплектов медалей в девяти видах спорта.
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро – с булавами и бронзу – с мячом. Сборная России в групповых упражнениях взяла золото с пятью мячами и бронзу – в многоборье.
На этом победы не прекратились. Отечественные спортсмены завоевали медали в самбо, акробатике, стрельбе из лука и пистолета.
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