Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

25 июня день рождения популярного певца Егора Крида. Ему стукнуло 25 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram. Фанаты с самого утра завалили кумира поздравлениями и всевозможными пожеланиями.

Напомним, недавно Егор покинул лейбл Black Star и отправился в сольное плавание. Тем не менее, ему удалось оставить свой псевдоним.

Отметим, в последнее время Крид то и дело оказывается в центре скандалов. Как сообщает "Экспресс газета", в конце мая стало известно, что Федеральная налоговая служба России разыскивает певца Егора Крида за неуплату налогов – 300 тысяч рублей. Сам артист позже отметил, что ни от кого не скрывается.