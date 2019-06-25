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Июнь 25, 2019
просмотры: 123

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

567

25 июня день рождения популярного певца Егора Крида. Ему стукнуло 25 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram. Фанаты с самого утра завалили кумира поздравлениями и всевозможными пожеланиями. 

Напомним, недавно Егор покинул лейбл Black Star и отправился в сольное плавание. Тем не менее, ему удалось оставить свой псевдоним. 

Отметим, в последнее время Крид то и дело оказывается в центре скандалов. Как сообщает "Экспресс газета", в конце мая стало известно, что Федеральная налоговая служба России разыскивает певца Егора Крида за неуплату налогов – 300 тысяч рублей. Сам артист позже отметил, что ни от кого не скрывается.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность всем тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂NT︂W︂I︂GGSY.C︂OM︂/WU8IDKF Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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