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Июнь 14, 2019
просмотры: 123

Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами

567

Фитнес-модель и участница карнавала в Рио Грациана Барбоза является сейчас одной из самых ярких знаменитостей Бразилии.  В возрасте 16-ти лет она переехала со своего родного города в Рио-де-Жанейро для учебы в юридическом колледже. Из-за острой нехватки Барбоза стала подрабатывать танцовщицей музыкальной группы Tchakabum. В 2008 году она бросает танцы и окунается в мир фитнес индустрии. Сейчас девушке 35 лет, и она является одной из самых популярных фитнес-моделей мира. Отметим, публика обожает формы Грацианы, у нее в Instagram уже 7.7 миллионов подписчиков. 

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