Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

В Сочи завершилось главное кинособытие страны. На красной дорожке "Кинотавра" отечественные знаменитости похвастались нарядами от кутюр.
Актриса Екатерина Шпица появилась в эксклюзивном платье ручной работы с пышной юбкой и откровенным декольте. Ее коллега Елена Подкаминская тоже не осталась незамеченной. Белоснежное платье артистки с огромным цветком в области груди вызвало массу восторженных откликов у присутствующих. Между тем среди великолепия дизайнерских луков затерялась звезда сериалов Мария Кожевникова. В простеньком черном платье знаменитость выглядела как-то сиротливо и блекло.
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