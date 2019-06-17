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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 17, 2019
просмотры: 123

Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

567

В Сочи завершилось главное кинособытие страны. На красной дорожке "Кинотавра" отечественные знаменитости похвастались нарядами от кутюр. 

Актриса Екатерина Шпица появилась в эксклюзивном платье ручной работы с пышной юбкой и откровенным декольте. Ее коллега Елена Подкаминская тоже не осталась незамеченной. Белоснежное платье артистки с огромным цветком в области груди вызвало массу восторженных откликов у присутствующих. Между тем среди великолепия дизайнерских луков затерялась звезда сериалов Мария Кожевникова. В простеньком черном платье знаменитость выглядела как-то сиротливо и блекло.

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