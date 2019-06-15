Названа самая сексуальная женщина 2019 года

27-летняя американка Оливия Калпо возглавила список самых сексуальных женщин 2019-го по версии журнала Maxim. Девушка уже удостаивалась звания "Мисс США" и "Мисс Вселенная". У красотки масса поклонников по всему миру. Так, в ее Instagram четыре миллиона подписчиков подписчиков.

Оливия родилась в США в семье музыкантов с итальянскими корнями. Девушка говорит на английском и итальянском языках. Калпо с детства занималась музыкой и с успехом играла в различных оркестрах. Кроме того, модель снялась в кино – в "Красотке на всю голову" и "Американском дьяволе". Известно, что девушка встречалась с музыкантом Ником Джонасом и спортсменом Дэнни Амендолой.