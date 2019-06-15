Названа самая сексуальная женщина 2019 года

27-летняя американка Оливия Калпо возглавила список самых сексуальных женщин 2019-го по версии журнала Maxim. Девушка уже удостаивалась звания "Мисс США" и "Мисс Вселенная". У красотки масса поклонников по всему миру. Так, в ее Instagram четыре миллиона подписчиков подписчиков.
Оливия родилась в США в семье музыкантов с итальянскими корнями. Девушка говорит на английском и итальянском языках. Калпо с детства занималась музыкой и с успехом играла в различных оркестрах. Кроме того, модель снялась в кино – в "Красотке на всю голову" и "Американском дьяволе". Известно, что девушка встречалась с музыкантом Ником Джонасом и спортсменом Дэнни Амендолой.
Девушка является кумиром для многих
В Сочи проходит юбилейный – 30-й кинофестиваль "Кинотавр"
Девушка пользуется большой популярностью
История жизни знаменитости
Реальная история из жизни
В Сочи открылся юбилейный – 30-й кинофестиваль "Кинотавр"
Звезды состязались в оригинальности на красной дорожке и на сцене
Организаторы устроили феерическое зрелище
Такое тело грех не показать
Оперная певица дала грандиозный концерт в столице
Артистка выполнила свое обещание
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Детали судебного решения
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Муж узнал про любовника
Помогу с деньгами. Пишите!
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
Иван Голунов
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Веснушки это красиво?
Сайт знакомств
Существует ли бумеранг?
Видимся один раз в неделю
Сделать ботокс
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?