Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера исторической эпопеи "Тобол", снятой по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Картину представили Агата Муцениеце, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Павел Табаков и многие другие. К слову, поддержать фильм пришла его мать, актриса Марина Зудина с дочкой Машей.
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