Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями главного суперлуния года, когда полная Луна максимально близко приблизилась к Земле, сообщает телеканал "360". "Луна действительно была огромная и даже мистическая, было чувство, что не знаешь, куда от нее спрятаться", "Это было нереальное зрелище!", "Какое удовольствие! Крупным планом увидели естественный спутник Земли прошлой ночью благодаря самому яркому событию года – суперлунию!" – высказались о суперлунии подписчики соцсетей.