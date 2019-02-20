Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями главного суперлуния года, когда полная Луна максимально близко приблизилась к Земле, сообщает телеканал "360". "Луна действительно была огромная и даже мистическая, было чувство, что не знаешь, куда от нее спрятаться", "Это было нереальное зрелище!", "Какое удовольствие! Крупным планом увидели естественный спутник Земли прошлой ночью благодаря самому яркому событию года – суперлунию!" – высказались о суперлунии подписчики соцсетей.
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