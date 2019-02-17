Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

За последний год во многих звездных семействах произошло пополнение – родителями стали Дмитрий Маликов, Анна Курникова, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Ирина Шейк, Агния Дитковските, Юлия Савичева и даже 78-летний народный артист России Эммануил Виторган. Кого еще в минувшем году посетил аист смотрите в фоторепортаже от "Дни.ру".
Некоторые знаменитости когда-то были далеки от актерской профессии
Артистки появились на концерте в похожих нарядах
Шоумен предстал на красной дорожке в повседневном образе
Режиссер вышел в свет с актрисой
Он принимал участие в проекте "Остров любви"
Она регулярно тренируется в спортзале
Знаменитости пришли почтить легендарного артиста
Церемония вручения наград прошла в воскресенье
Звезда отдыхала на Мальдивах
Красавица продемонстрировала свои прелести
Поговаривают, что артистка легла на сохранение
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Звезда отказалась от своих претензий