Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

За последний год во многих звездных семействах произошло пополнение – родителями стали Дмитрий Маликов, Анна Курникова, Галина Юдашкина, Светлана Лобода, Ирина Шейк, Агния Дитковските, Юлия Савичева и даже 78-летний народный артист России Эммануил Виторган. Кого еще в минувшем году посетил аист смотрите в фоторепортаже от "Дни.ру".