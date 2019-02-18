Известная модель шокировала необъятным бюстом

Бразильская фитнес-модель и тренер Рената Коста произвела в Сети фурор своей внешностью. Достижение стройного и сильного тела заинтересовало ее с юных лет. После получения степени магистра по физиологии, девушка начала работать в качестве личного тренера и фитнес-модели. Сейчас у Косты более 1,1 миллиона подписчиков в Instagram. Многие подписчики отмечают не только прекрасный пресс Ренаты, но и ее необъятную силиконовую грудь.