Ведущая Первого канала показала тело в разрезах

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Затерянные во льдах" (Arctic) режиссера Джо Пенна. Почетным гостем стал датский актер, сыгравший главную роль в картине, 53-летний Мадс Миккельсен. Также по красной ковровой дорожке прошлись звезды Первого канала – ведущие Ирина Муромцева, Арина Шарапова и Яна Кошкина. Последняя появилась в белом декольтированном платье в пол с разрезом, изюминкой которого стали очаровательные кисточки.
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