Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру

Самую красивую учительницу в мире отыскали на Тайване. Чэн Цзя-Вэнь не стремилась к популярности, однако ее ученики рассудили иначе. После того, как они поделились с интернетом снимками красотки, уже весь мир смог согласиться с их оценками ее внешности. Теперь не только посетители одной школы в Тайване, но и тысячи людей по всему миру уверены, что именно она – самая красивая учительница в мире. Посмотреть на снимки привлекательного педагога и составить о ней собственное мнение можно в галлерее "Дни.ру".