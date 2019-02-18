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Фев. 18, 2019
просмотры: 123

Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру

567

Самую красивую учительницу в мире отыскали на Тайване. Чэн Цзя-Вэнь не стремилась к популярности, однако ее ученики рассудили иначе. После того, как они поделились с интернетом снимками красотки, уже весь мир смог согласиться с их оценками ее внешности. Теперь не только посетители одной школы в Тайване, но и тысячи людей по всему миру уверены, что именно она – самая красивая учительница в мире. Посмотреть на снимки привлекательного педагога и составить о ней собственное мнение можно в галлерее "Дни.ру".

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