Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру

Самую красивую учительницу в мире отыскали на Тайване. Чэн Цзя-Вэнь не стремилась к популярности, однако ее ученики рассудили иначе. После того, как они поделились с интернетом снимками красотки, уже весь мир смог согласиться с их оценками ее внешности. Теперь не только посетители одной школы в Тайване, но и тысячи людей по всему миру уверены, что именно она – самая красивая учительница в мире. Посмотреть на снимки привлекательного педагога и составить о ней собственное мнение можно в галлерее "Дни.ру".
Среди российских знаменитостей полно молодых родителей
Некоторые знаменитости когда-то были далеки от актерской профессии
Артистки появились на концерте в похожих нарядах
Шоумен предстал на красной дорожке в повседневном образе
Режиссер вышел в свет с актрисой
Он принимал участие в проекте "Остров любви"
Она регулярно тренируется в спортзале
Знаменитости пришли почтить легендарного артиста
Церемония вручения наград прошла в воскресенье
Звезда отдыхала на Мальдивах
Звезде нужно чаще бывать у косметолога
Эта трагедия не дает ей покоя уже много лет
Коллеги артиста сделали неожиданное заявление
Он представил картину "Любовницы"