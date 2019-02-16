Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах поражающие воображение

Факты из биографии некоторых звезд поражают воображение. Некоторые Голливудские знаменитости в молодости были далеки от актерской профессии. Укрощение львов, участие в состязаниях и тушение пожаров – вот, что было их ежедневной рутиной. Подробности ищите в фоторепортаже от "Дни.ру".