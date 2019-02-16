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Фев. 16, 2019
просмотры: 123

Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах поражающие воображение

567

Факты из биографии некоторых звезд поражают воображение. Некоторые Голливудские знаменитости в молодости были далеки от актерской профессии. Укрощение львов, участие в состязаниях и тушение пожаров – вот, что было их ежедневной рутиной. Подробности ищите в фоторепортаже от "Дни.ру".

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