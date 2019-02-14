Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

Ежегодно журнал GQ публикует на своих страницах рейтинг "100 самых стильных мужчин". Накануне. 13 февраля, в Москве состоялся коктейль по этому случаю с вручением наград. Свою статуэтку получил шоумен, телеведущий Андрей Малахов, появившийся на мероприятии в скромном наряде. А вот его коллега, ведущая телеканала "Матч ТВ" Юлия Шарапова предстала во всем блеске – эффектном брючном костюме голубого цвета.