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Фев. 15, 2019
просмотры: 123

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

567

В честь праздника Всех влюбленных, 14 февраля, телеканал МУЗ-ТВ закатил грандиозный концерт с участием самых известных артистов. На одной сцене выступили Жасмин, Дима Билан, Митя Фомин, Кети Топурия, Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко и многие другие. Особенно отличились Анна Семенович и Анна Седокова. Обе нарядились в красные наряды и сделали похожие прически. Однако последняя надела такой прозрачный костюм, что любой смог оценить ее нижнее белье.

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