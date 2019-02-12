Родившая жена известного футболиста показала аппетитную фигуру

Супруга украинского футболиста Виталия Буяльского похвасталась стройной и подтянутой фигурой на своей странице в Instagram. Женщина призналась, что вернуться в прежнюю форму после рождения ребенка ей помогли усиленные тренировки в спортзале. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни девушки.
Несколько часов назад в своем микроблоге Алина разместила коллаж, на котором она запечатлена во время беременности и после рождения ребенка. "До/после с разницей в 1,3 года. Смотрю на фото слева и вспоминаю,как же тяжело мне тогда было, а набрала я 20 килограммов, кто не помнит бомба хорошая была. В зале занимаюсь после родов уже как ровно год. Работы над собой ещё много,но проделано тоже немало. Конечно с животиком и жиром ушла и грудь", – поделилась она.
Знаменитости пришли почтить легендарного артиста
Церемония вручения наград прошла в воскресенье
Звезда отдыхала на Мальдивах
Красавица продемонстрировала свои прелести
Супруги посетили кинопремьеру
Артистка появилась на публике спустя длительно время
Актер был в шоке
Церемония прошла во вторник
Участники нового флешмоба хвастаются фотографиями замерзающего в воздухе кипятка
Необычная история выздоровления
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех