Родившая жена известного футболиста показала аппетитную фигуру

Супруга украинского футболиста Виталия Буяльского похвасталась стройной и подтянутой фигурой на своей странице в Instagram. Женщина призналась, что вернуться в прежнюю форму после рождения ребенка ей помогли усиленные тренировки в спортзале. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни девушки.

Несколько часов назад в своем микроблоге Алина разместила коллаж, на котором она запечатлена во время беременности и после рождения ребенка. "До/после с разницей в 1,3 года. Смотрю на фото слева и вспоминаю,как же тяжело мне тогда было, а набрала я 20 килограммов, кто не помнит бомба хорошая была. В зале занимаюсь после родов уже как ровно год. Работы над собой ещё много,но проделано тоже немало. Конечно с животиком и жиром ушла и грудь", – поделилась она.

