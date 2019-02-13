Бывший футболист восхитил поклонниц откровенными снимками

Бывший футболист Джек Фаулер не стесняется демонстрировать откровенные снимки в своем микроблоге. Недавно спортсмен опубликовал на странице в Instagram снимок, на котором он позирует в полотенце напротив зеркала в ванной комнате.

Пользователи не смогли пройти мимо такого интимного поста. "Когда я смотрю на эту фотографию, то маленькая слеза бежит по моей щеке", "Ты такой большой!", "Я только что упала с кровати!", – делились своими мыслями подписчицы. О жизни красивого спортсмена вы можете узнать из фоторепортажа "Дни.ру".