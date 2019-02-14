Бондарчук показал любовниц Андреевой

Режиссер Елена хазанова презентовала свой новый фильм "Любовницы". Суть сюжета проста: три подруги практически одновременно узнают, что являются любовницами. Рассерженные женщины решают отомстить обманувшим их мужчинам. Посмотреть на то, как у них это получится, пришли Елизавета Арзамасова, Екатерина Арханова с мужем, Сергей Гармаш и многие другие. На премьере появился и режиссер Федор Бондарчук, который привел с собой Паулину Андрееву.
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