Бондарчук показал любовниц Андреевой

Режиссер Елена хазанова презентовала свой новый фильм "Любовницы". Суть сюжета проста: три подруги практически одновременно узнают, что являются любовницами. Рассерженные женщины решают отомстить обманувшим их мужчинам. Посмотреть на то, как у них это получится, пришли Елизавета Арзамасова, Екатерина Арханова с мужем, Сергей Гармаш и многие другие. На премьере появился и режиссер Федор Бондарчук, который привел с собой Паулину Андрееву.