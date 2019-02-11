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Фев. 11, 2019
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Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским

567

Утром 11 февраля в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке состоялось отпевание легендарного Сергея Юрского, где присутствовали только самые близкие. Затем прошла панихида в театре имени Моссовета и все желающие могли проститься с народным артистом. Не остались в стороне и отечественные знаменитости. Леонид Ярмольник, Егор Бероев, Ольга Остроумова и многие другие пришли отдать последние почести актеру. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, которого от горя буквально перекосило, как сочли пользователи Сети, увидев его фото с прощания, преподнес Сергею Юрскому красные розы.

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