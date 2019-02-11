Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA

В минувшее воскресенье состоялась церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в лондонском Альберт-Холле. Мероприятие посетили иностранные звезды шоу-бизнеса и члены британской королевской семьи.

Триумфатором стала лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Она была заявлена в 12 номинациях и получила семь наград. Картина была названа "лучшим британским фильмом". Приз за главную женскую роль получила актриса Оливия Коулман, сыгравшая королеву Анну в "Фаворитке". А Реми Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в биографической картине "Богемская рапсодия", получил награду за лучшую мужскую роль.

Напомним, премия BAFTA считается индикатором грядущего голосования членов Американской академии кинематографических искусств и наук. Премия "Оскар" пройдет 24 февраля.



