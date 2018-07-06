Самые странные костюмы супергероев

Фильм "Человек-муравей и Оса" вышел на большие экраны 6 июля. После премьеры картины с новой силой разгорелся скандал из-за необычных костюмов.
В интернете расползлись слухи о том, что создатели неответственно, даже оскорбительно подошли к зрителям, а тем более к фанатам корпорации Marvel. Дело в том, что на костюме супергероини Хоуп ван Дин (Эванджелин Лилли) обнаружили изображение пениса. Сразу возникает вопрос: намеренно ли представители придумали такой дизайн, или это вышло совершенно случайно.
Dni.Ru изучили кадры из недавно вышедшей картины и убедились в том, что достаточно перевернуть изображение костюма, чтобы понять, что здесь, и правда, что-то не так. Мы решили также найти еще несколько сценических образов, которые повергли в шок достаточное количество зрителей.
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