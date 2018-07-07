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Июль 7, 2018
просмотры: 123

Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко

567

В первом круге Уимблдона случилась сенсация – Мария Шарапова проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко. Кто такая обидчица Маши? Спортсменке 27 лет. Она является победительницей одного турнира WTA в парном разряде, а также финалисткой Кубка Федерации 2015 года в составе национальной сборной России.

А кроме того Виталия любит кататься на велосипеде, отдыхать на пляже и нежиться в бассейне, а ее длинным ножкам и коллекции купальников завидуют даже именитые модели.

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