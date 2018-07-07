Как российские звезды проводят лето

Лето для российских знаменитостей самая скучная пора – телепрограммы уходят в отпуск, основные фестивали отгремели, даже корпоративы практически никто не закатывает. От тоски звезды спасаются кто как может. Филипп Киркоров, к примеру, укатил в Голливуд, а Нюша с Викторией Дайнеко нежатся в бассейнах, Сергей Лазарев приобщает сына к футболу и только бедняжка Ольга Бузова работает над новым шоу.
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