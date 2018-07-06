Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

Уроженка Барнаула Фрейя Зильбер прославилась после того, как пришла на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" и сообщила, что родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной Макару Касаткину, однако именитое семейство якобы и знать ее не хочет. В результате разразившегося скандала стороны договорились и провели ДНК-исследование. Выяснилось, что малыш действительно является сыном Макара. Dni.Ru изучили фото Фрейи, которую наблюдательные пользователи Сети назвали "подозрительной" из-за обилия татуировок и частых смен имиджа.