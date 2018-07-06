От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев

В пятницу, 6 июля, весь мир отмечает День поцелуя. Этот неофициальный праздник зародился в Великобритании в конце 19 века. Столь необычная памятная дата в настоящее время отмечается в десятках странах мира.

Во многих городах устраиваются конкурсы, а также соревнования, где происходят конкуры на самый длинный поцелуй. Одно из подобных мероприятий прошло в 2012 году в Тюмени, где был организован флешмоб "Массовый поцелуй". В нем приняли участие почти три тысячи человек, поцеловавшихся единовременно.

Dni.Ru собрали для вас галерею самых известных поцелуев мирового кинематографа.