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Июль 6, 2018
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От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев

567

В пятницу, 6 июля, весь мир отмечает День поцелуя. Этот неофициальный праздник зародился в Великобритании в конце 19 века. Столь необычная памятная дата в настоящее время отмечается в десятках странах мира.

Во многих городах устраиваются конкурсы, а также соревнования, где происходят конкуры на самый длинный поцелуй. Одно из подобных мероприятий прошло в 2012 году в Тюмени, где был организован флешмоб "Массовый поцелуй". В нем приняли участие почти три тысячи человек, поцеловавшихся единовременно.

Dni.Ru собрали для вас галерею самых известных поцелуев мирового кинематографа. 

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