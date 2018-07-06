Президент Хорватии восхитила внешним видом

Президент Хорватии 50-летняя Колинда Грабар-Китарович восхитила всех следящих за происходящим на трибунах чемпионата мира по футболу в России своим внешним видом. Многие вспомнили фото тогда еще 48-летнего политика на пляже в купальнике. Однако она доказала, что может выглядеть эффектно и облачившись в деловой костюм, и в майке футбольного фаната.
20-летняя Фрейя Зильбер прославилась благодаря Андрею Малахову
Красотки с удовольствием позируют фотографу
Ждун свел с ума футбольных фанатов
Историю советской манекенщицы отразили в сериале
Девушка активно делилась с пользователями Сети откровенными снимками
20-летняя певица из Екатеринбурга покорила страну
Экс-участница телестройки Юлия Исаева взорвала медиапространство, заявив, что спала с Михаилом Галустяном
В семье обнаружились серьезные проблемы
Вся страна гудела до утра после разгрома испанцев
Матч в Москве закончился сенсацией
Мужчина раскрыл пикантные подробности
Говорят, на спектакль артиста не продали достаточное количество билетов
Земляк втерся в доверие к актеру и воспользовался его состоянием
У футболиста начинается новая жизнь