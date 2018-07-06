Президент Хорватии восхитила внешним видом

Президент Хорватии 50-летняя Колинда Грабар-Китарович восхитила всех следящих за происходящим на трибунах чемпионата мира по футболу в России своим внешним видом. Многие вспомнили фото тогда еще 48-летнего политика на пляже в купальнике. Однако она доказала, что может выглядеть эффектно и облачившись в деловой костюм, и в майке футбольного фаната.