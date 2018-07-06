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Июль 6, 2018
просмотры: 123

Президент Хорватии восхитила внешним видом

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Президент Хорватии 50-летняя Колинда Грабар-Китарович восхитила всех следящих за происходящим на трибунах чемпионата мира по футболу в России своим внешним видом. Многие вспомнили фото тогда еще 48-летнего политика на пляже в купальнике. Однако она доказала, что может выглядеть эффектно и облачившись в деловой костюм, и в майке футбольного фаната.

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