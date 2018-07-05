Самый необычный болельщик на ЧМ в России

Разумеется, это полюбившееся людям во всем мире безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека не могло остаться в стороне от такого важного для нашей страны события как чемпионат мира по футболу. Здесь же вся планета! И пусть поиграть в мяч самому Ждуну не удастся – комплекцией не вышел – но вот порадовать болельщиков, которые приехали в Москву, он сумел. Где бы не появлялся Ждун, народ просто с ума сходил от восторга – все хотели его потрогать, сфотографироваться или даже поцеловать! По популярности он превзошел многих футбольных звезд. Ну, в самом деле, много ли вы видели Интернет-мемов с Месси, Роналдо или Иско? А коллажами со Ждуном заполнена вся сеть. Интересно, что ему даже выдали фанатский паспорт – куда же без документа! С ним он, кстати, намерен посетить матч Россия – Хорватия 7 июля в Сочи.
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