Звезды показали роскошные формы в бикини

Сегодня, 5июля, день рождения отмечает популярный элемент женского гардероба. В эту дату 1946 года французский модельер Луи Реар представил модной общественности крохотный купальник, который назвал бикини.

Костюм, созданный Луи, представлял собой четыре треугольника на веревочках. На создание бикини у модельера ушло чуть меньше 80 сантиметров ткани.

Для обывателя 50-х годов, купальник парижского дизайнера казался верхом неприличия и разврата, поэтому обычные манекенщицы не соглашались выходить в крошечном наряде на подиум. В итоге представлять изделие Реара согласилась стриптизерша Мишелин Бернардини из "Казино де Пари".

Прошло 72 года и сегодня крошечным бикини на пляже никого не удивишь. Миниатюрные наряд теперь носят не только исполнительницы откровенных номеров, но и вполне себе уважаемые женщины.

Особенно бикини полюбились отечественным знаменитостям. Самые откровенные купальники российских звезд – в нашем фоторепортаже.