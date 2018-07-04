"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество

Бывшая участница "Дома-2" Полина Лобанова была найдена мертвой в ванне. Девушке было всего 20 лет, причем свой последний день рождения она отметила 1 июля. Поступает противоречивая информация о причинах смерти красотки: по одним данным, она могла покончить с собой, по другим – стала жертвой передозировки наркотиков. Сестра умершей Василиса уверяет, что до этого девушка не употребляла запрещенные вещества. По ее мнению, несчастную "накачали" в ночном клубе.
Эффектная молодая девушка активно вела страничку в Instagram, делясь с пользователями Сети подробностями своей жизни и соблазнительными снимками. Среди них была и фотография из ванной. Учитывая обстоятельства гибели девушки, некоторые пользователи Сети усмотрели в этом страшное пророчество. "Практически ровно через четыре месяца тебя найдут мертвой, возможно, в этой же ванне. Ужасное предсказание получилось, покойся с миром", – заметил один из комментаторов уже после того, как стало известно о смерти девушки.
20-летняя певица из Екатеринбурга покорила страну
Экс-участница телестройки Юлия Исаева взорвала медиапространство, заявив, что спала с Михаилом Галустяном
В семье обнаружились серьезные проблемы
Вся страна гудела до утра после разгрома испанцев
Матч в Москве закончился сенсацией
Западным знаменитостям не чуждо чувство прекрасного
Азиатская фитнес-модель Джоджо Бейби очаровала мир
Роскошная девушка затмила красавиц-россиянок
С годами дочь все сильнее похожа на певицу
Несколько сотен человек пришли в зал Чайковского
Телеведущая откровенно рассказала о переменах
Появились подробности внезапной смерти артиста
Телеведущая обратилась к общественности
Артистку заподозрили в отречении от веры