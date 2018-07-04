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Июль 4, 2018
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"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество

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Бывшая участница "Дома-2" Полина Лобанова была найдена мертвой в ванне. Девушке было всего 20 лет, причем свой последний день рождения она отметила 1 июля. Поступает противоречивая информация о причинах смерти красотки: по одним данным, она могла покончить с собой, по другим – стала жертвой передозировки наркотиков. Сестра умершей Василиса уверяет, что до этого девушка не употребляла запрещенные вещества. По ее мнению, несчастную "накачали" в ночном клубе.

Эффектная молодая девушка активно вела страничку в Instagram, делясь с пользователями Сети подробностями своей жизни и соблазнительными снимками. Среди них была и фотография из ванной. Учитывая обстоятельства гибели девушки, некоторые пользователи Сети усмотрели в этом страшное пророчество. "Практически ровно через четыре месяца тебя найдут мертвой, возможно, в этой же ванне. Ужасное предсказание получилось, покойся с миром", – заметил один из комментаторов уже после того, как стало известно о смерти девушки.

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